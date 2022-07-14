«Наполи» подпишет защитника «Фенербахче» вместо Кулибали

«Наполи» заинтересован в подписании защитника «Фенербахче» Ким Мин Дже, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, 25-летний кореец уже дал согласия на переход в итальянский клуб, в то время как руководство турецкого клуба продолжает настаивать на сумме в 20 миллионов евро за защитника. «Наполи» пытается снизить цену до 15 миллионов.

Сообщается, что Ким Мин Дже в последнее время отсутствовал на тренировках «Фенербахче».

Контракт защитника с турецким клубом действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 14 миллионов евро.

В дебютном сезоне-2021/22 в составе «Фенербахче» Ким Мин Дже провел 39 матчей и забил 1 гол.