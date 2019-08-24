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«Наполи» подпишет Льоренте, если не договорится с Икарди

13:45
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«Наполи» достиг предварительной договоренности с Фернандо Льоренте о контракте. Как сообщает A Bola, 34-летний испанец рассматривается в качестве альтернативы форварду «Интера» Мауро Икарди. Последнему дано 48 часов на принятие предложения от «Наполи» — с «Интером» сделка согласована: миланцы получат за Икарди 65 миллионов евро без учета бонусов.

Если Икарди не согласится на переход в «Наполи», то неаполитанцы подпишут контракт с Льоренте, которому предложили договор на два года с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон.

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