«Наполи» планирует приобрести Бога в летнее трансферное окно

«Наполи» хочет приобрести нападающего «Сассуоло» Жереми Бога в летнее трансферное окно, сообщает La Repubblica.

По информации источника, в неаполитанском клубе рассматривают 23-летнего ивуарийца в качестве замены Хосе Кальехону, который покинет команду в качестве свободного агента.

В сезоне-2019/20 Бога забил 8 голов и отдал 4 результативных передачи в 25 матчах за «Сассуоло». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 16 миллионов евро.