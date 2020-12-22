«Наполи» отложил переговоры по новому контракту с Гаттузо

«Наполи» вел переговоры с главным тренером Дженнаро Гаттузо о продлении контракта. Однако сторонам не удалось прийти к соглашению и клуб взял паузу, сообщает Corriere dello Sport.

Нынешний контракт 42-летнего Гаттузо рассчитано до 2021 года.

Напомним, итальянский специалист был назначен на пост главного тренера «Наполи» 11 декабря 2019 года, сменив Карло Анчелотти. В нынешнем сезоне неаполитанцы после 13 туров занимают 6-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.