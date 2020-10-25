«Наполи» одержал волевую победу над «Беневенто», братья Инсинье забили командам друг друга

«Наполи» одержал победу над «Беневенто» в 5-м туре серии A. Родные братья Роберто и Лоренцо Инсьинье забили по голу в ворота друг друга. Сперва Роберто открыл счет на 30-й минуте, а ровно через 30 минут его старший брат забил ответный мяч. Еще через 7 минут неаполитанцы провели победный гол.

«Наполи» вышел на второе место в таблице.

Чемпионат Италии

Серия А

5-й тур

«Беневенто» — «Наполи» — 1:2 (1:0)

Голы: Р.Инсинье, 30 (1:0). Л.Инсинье, 60 (1:1). Петанья, 67 (1:2).

«Беневенто»: Монтипо, Глик, Кальдирола, Летиция, Фулон (Маджо, 64), Ионицэ, Дабо (Сау, 64), Скьяттарелла, Капрари (Туя, 53), Р.Инсинье (Ди Серио, 77), Лападула (Импрота, 64).

«Наполи»: Мерет, Манолас, Мариу Руй, Кулибали, Ди Лоренцо, Бакайоко (Демме, 74), Руис (Гулям, 88), Мертенс (Петанья, 58), Л.Инсинье (Лоботка, 88), Лосано (Политано, 58), Осимен.

Предупреждения: Капрари, 45. Фулон, 57. Глик, 85. Политано, 90+6.

Судья: Довери.

25 октября. Беневенто. Стадион «Чиро Вигорито».

«Парма» — «Специя» — 2:2 (1:2)

Голы: Шабо, 28 (0:1). Агудело, 31 (0:2). Гальоло, 34 (1:2). Куцка, 90+2 — с пенальти (2:2).

«Парма»: Сепе, Якопони, Гальоло, Пеццелла, Куцка, Куртич (Зом, 79), Бругман (Сиприен, 53), Грасси, Эрнани (Карамо, 53), Жервинью, Корнелиус.

«Специя»: Проведель, Терци, Сала (Феррер, 55), Шабо, Бастони (Делль`Орко, 63), Бартоломей, Агуме, Агудело (Верде, 63), Побега (Эстевес, 54), Гьяси, Нзола (Пикколи, 82).

Предупреждения: Грасси, 5. Побега, 6. Эрнани, 23. Феррер, 85. Зом, 90.

Судья: Мариани.

25 октября. Парма. Стадион «Эннио Тардини».