«Наполи» объявил о назначении Вальтера Маццарри новым главным тренером команды

«Наполи» объявил о назначении Вальтера Маццарри главным тренером команды.

62-летний итальянский специалист сменил Руди Гарсию, который возглавлял неаполитанцев с июля 2023 года.

Вальтер Маццарри уже работал в «Наполи»: с июля 1998 года по июнь 1999 года он был ассистентом главного тренера команды, а с октября 2009 года по май 2013 года был главным тренером.

«Наполи» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии-2023/24 с 21 очком в 12 матчах.