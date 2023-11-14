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«Наполи» объявил о назначении Вальтера Маццарри новым главным тренером команды

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Вальтер Маццарри.
Фото Global Look Press

«Наполи» объявил о назначении Вальтера Маццарри главным тренером команды.

62-летний итальянский специалист сменил Руди Гарсию, который возглавлял неаполитанцев с июля 2023 года.

Вальтер Маццарри уже работал в «Наполи»: с июля 1998 года по июнь 1999 года он был ассистентом главного тренера команды, а с октября 2009 года по май 2013 года был главным тренером.

«Наполи» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии-2023/24 с 21 очком в 12 матчах.

Футбол
ФК Наполи
Вальтер Маццарри
Руди Гарсия
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4
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5
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6
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