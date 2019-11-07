Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Наполи» не будет увольнять Анчелотти

19:30
Теги:

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти останется на своем посту. Президент клуба Аурелио Де Лаурентис принял решение не увольнять его из-за большой суммы компенсации, сообщает Tuttosport.

Ситуация в неаполитанском клубе обострилась после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:1). Футболисты должны были вернуться на базу клуба после игры и оставаться там до тура серии А в выходные по приказу президента клуба. Он заявил, что команда проведет неделю вне дома из-за неудовлетворительных результатов. Вместо этого футболисты разъехались со стадиона «Сан-Паоло» по своим домам. Анчелотти принял сторону игроков.

Существует вариант, что Анчелотти сам подаст в отставку из-за напряженной ситуации в клубе. Отмечается, что игрокам «Наполи» не нравятся некоторые члены тренерского штаба.

СМИ: игроки «Наполи» бунтуют против президента клуба. Анчелотти может уйти в отставку

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир