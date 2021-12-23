«Наполи» может подписать защитника «Эвертона» Диня
08:47
«Наполи» интересуется защитником «Эвертона» Люкой Динем, сообщает Foot Mercato.
По информации источника, неаполитанцы хотят укрепить левый фланг защиты и рассматривают 28-летнего француза в качестве одной из кандидатур. Сообщается, что клуб также следит за Левеном Кюрзавой из «ПСЖ».
В сезоне-2021/22 Динь провел 15 матчей за «Эвертон», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 35 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игроком также интересуется «Ньюкасл».
Дополнительная информация:
https://www.footmercato.net/a977123403428254457-naples-a-cible-deux-internationaux-francais-en-detresse
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