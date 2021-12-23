Кайседо может заменить Алексиса Санчеса в «Интере»

«Интер» интересуется нападающим «Лацио» Фелипе Кайседо, сообщает Calciomercato.

По информации источника, «нерадзурри» рассматривают 33-летнего эквадорца в качестве замены Алексису Санчесу на случай, если чилиец покинет команду в январе. Сообщается, что в Кайседо заинтересован нынешний главный тренер «Интера» Симоне Индзаги, знакомый с футболистом по работе в «Лацио».

В сезоне-2021/22 Кайседо провел 5 матчей за «Лацио», на его счету 1 гол и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.