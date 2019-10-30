«Наполи» и «Аталанта» сыграли вничью, Анчелотти получил красную карточку

«Наполи» сыграл вничью с «Аталантой» (2:2) в матче 10-го тура чемпионата Италии.

В составе хозяев отличились Никола Максимович и Аркадиуш Милик. У гостей забивали Ремо Фройлер и Йосип Иличич. В концовке был удален главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти в ситуации, когда игроки неаполитанцев выражали недовольство действиями арбитра.

«Наполи» набрал 18 очков и занимает четвертое место. У «Аталанты» 21 очко и третья позиция. В следующем туре «Наполи» на выезде сыграет с «Ромой», а «Аталанта» примет «Сампдорию».

Чемпионат Италии

Серия А

10-й тур

«Наполи» — «Аталанта» — 2:2 (1:1)

Голы: Максимович, 16 (1:0). Фройлер, 41 (1:1). Милик, 71 (2:1). Иличич, 86 (2:2).

«Наполи»: Мерет, Максимович, Кулибали, Луперто, Ди Лоренцо, Аллан (Зелиньски, 11), Руис, Кальехон, Инсинье, Милик (Льоренте, 82), Лосано (Мертенс, 59).

«Аталанта»: Голлини, Паломино, Хатебур, Толой, Джимсити (Кьер, 65), Гозенс, де Рон, Пашалич (Кастань, 69), Фройлер, Гомес (Муриэль, 74), Иличич.

Предупреждения: Толой, 20. Максимович, 48. де Рон, 64. Пашалич, 66. Ди Лоренцо, 84. Инсинье, 88.

Судья: Джакомелли (Италия).

30 октября. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».