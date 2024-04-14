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Сегодня, 11:27

Рабьо заявил о желании вывести «Ювентус» в Лигу чемпионов

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо прокомментировал информацию о том, что туринский клуб не будет продлевать с ним контракт. Он отметил, что его целью на данный момент является вывести туринцев в Лигу чемпионов.

«Если мы попадем в Лигу чемпионов, то тогда мы оценим ситуацию и поговорим. Даже если меня не будет здесь в следующем сезоне, я хочу, чтобы «Ювентус» снова играл в этом турнире», — цитирует Рабьо журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее Calciomercato сообщил, что Рабьо покинет туринский клуб по окончании сезона-2023/24. По информации источника, переговоры по новому контракту между руководством черно-белых и Вероникой Рабьо, которая является агентом и матерью футболиста, зашли в тупик. Стороны не смогли договориться по зарплате игрока.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Ювентус
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Маури считает, что Конте летом возглавит «Милан»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 31 26 4 1 75-15 82
2
 Милан 31 21 5 5 60-34 68
3
 Ювентус 32 18 9 5 45-24 63
4
 Болонья 32 16 11 5 45-25 59
5
 Рома 31 16 7 8 56-35 55
6
 Аталанта 30 15 5 10 55-34 50
7
 Лацио 32 15 4 13 41-35 49
8
 Наполи 31 13 9 9 48-38 48
9
 Торино 32 11 12 9 31-29 45
10
 Фиорентина 30 12 7 11 42-35 43
11
 Монца 32 11 10 11 34-41 43
12
 Дженоа 31 9 11 11 34-38 38
13
 Лечче 32 7 11 14 27-48 32
14
 Кальяри 31 7 9 15 32-52 30
15
 Удинезе 31 4 16 11 30-47 28
16
 Эмполи 32 7 7 18 25-48 28
17
 Верона 31 6 9 16 28-42 27
18
 Фрозиноне 31 6 8 17 38-61 26
19
 Сассуоло 31 6 7 18 36-59 25
20
 Салернитана 32 2 9 21 26-68 15
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12.04 21:45
Лацио – Салернитана
 4 : 1
13.04 16:00
Лечче – Эмполи
 1 : 0
13.04 19:00
Торино – Ювентус
 0 : 0
13.04 21:45
Болонья – Монца
 0 : 0
14.04 13:30
Наполи – Фрозиноне
 - : -
14.04 16:00
Сассуоло – Милан
 - : -
14.04 19:00
Удинезе – Рома
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Интер – Кальяри
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Милан

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Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

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Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

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Пауло Дибала

Рома

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

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 29 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 27 1 6
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Лечче

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