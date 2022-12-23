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Сегодня, 17:34

«Фиорентина» хочет получить 40 миллионов евро за Амрабата

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ливерпуль» заинтересован в подписании полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Трансфер 26-летнего марокканца может состояться в январе. «Фиорентина» не примет предложение ниже 40 миллионов евро.

Ранее СМИ информировали, что «Фиорентина» активирует опцию автоматического продления контракта с Амрабатом. Нынешнее соглашение хавбека с итальянским клубом рассчитано до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Амрабат провел в составе «Фиорентины» 13 матчей в серии А и не отметился результативными действиями.

На чемпионате мире в Катаре футболист занял четвертое место в составе сборной Марокко, отыграв на турнире все 7 матчей.

ФК Ливерпуль
ФК Фиорентина
Софьян Амрабат
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
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 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
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 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
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16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
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 Специя 15 3 4 8 14-26 13
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 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
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4.01 16:30
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Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
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Кремонезе – Ювентус
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Фиорентина – Монца
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