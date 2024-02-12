«Интер» договорился о переходе Тареми летом 2024-го

Нападающий «Порту» Мехди Тареми перейдет в «Интер» летом 2024 года, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

«Нерадзурри» достигли с иранцем соглашения о подписании контракта до лета 2026 года с опцией продления на один сезон.

31-летний форвард перейдет в «Интер» на правах свободного агента. Его соглашение с «Порту» истекает летом 2024 года.

В этом сезоне Тареми провел за португальский клуб 24 матча, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.