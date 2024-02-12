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Сегодня, 19:58

«Интер» договорился о переходе Тареми летом 2024-го

Руслан Минаев
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Нападающий «Порту» Мехди Тареми перейдет в «Интер» летом 2024 года, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

«Нерадзурри» достигли с иранцем соглашения о подписании контракта до лета 2026 года с опцией продления на один сезон.

31-летний форвард перейдет в «Интер» на правах свободного агента. Его соглашение с «Порту» истекает летом 2024 года.

В этом сезоне Тареми провел за португальский клуб 24 матча, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Мехди Тареми
ФК Интер (Интернационале)
ФК Порту
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«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
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«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Хвича признан лучшим в составе «Наполи» в матче с «Миланом»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 23 19 3 1 55-12 60
2
 Ювентус 23 16 5 2 36-14 53
3
 Милан 24 16 4 4 47-27 52
4
 Аталанта 23 13 3 7 44-23 42
5
 Болонья 23 10 9 4 33-22 39
6
 Рома 24 11 5 8 42-30 38
7
 Лацио 23 11 4 8 28-24 37
8
 Фиорентина 23 11 4 8 36-26 37
9
 Наполи 23 10 5 8 32-27 35
10
 Торино 23 8 9 6 21-20 33
11
 Монца 24 7 9 8 21-28 30
12
 Дженоа 24 7 8 9 25-30 29
13
 Лечче 24 5 9 10 24-37 24
14
 Фрозиноне 24 6 5 13 32-49 23
15
 Эмполи 24 5 6 13 18-37 21
16
 Сассуоло 23 5 5 13 29-42 20
17
 Верона 24 4 7 13 21-32 19
18
 Удинезе 23 2 13 8 23-37 19
19
 Кальяри 24 4 6 14 22-45 18
20
 Салернитана 24 2 7 15 20-47 13
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9.02 22:45
Салернитана – Эмполи
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Кальяри – Лацио
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Рома – Интер
 2 : 4
10.02 22:45
Сассуоло – Торино
 1 : 1
11.02 14:30
Фиорентина – Фрозиноне
 5 : 1
11.02 17:00
Болонья – Лечче
 4 : 0
11.02 17:00
Монца – Верона
 0 : 0
11.02 20:00
Дженоа – Аталанта
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Милан – Наполи
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Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

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П
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Милан

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Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

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Интер

 7
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Антуан Макумбу

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Кальяри

 22 1 3
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Ламек Банда

Лечче

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Сассуоло

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