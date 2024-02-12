Хвича признан лучшим в составе «Наполи» в матче с «Миланом»

В 24-м туре серии А «Наполи» проиграл «Милану» в гостях со счетом 0:1. Хавбек неаполитанцев Хвича Кварацхелия провел на поле весь матч.

La Gazzetta dello Sport назвала его лучшим игроком в составе «Наполи» и поставила ему оценку 6,5: «Очень активно начал встречу. Несколько раз ярко проявил на позиции «под нападающими». Отдал шоколадный пас на Симеоне, который попал в штангу. Был единственным лучиком света у гостей».

Газета Corriere dello Sport также оценила игру грузина на 6,5: «Получив разрешение на перемещение по всему фронту атаки, создал первый голевой момент в матче. В целом же создалось ощущение, что он слишком часто в одиночку противостоял всей обороне соперников. Выход Политано кое-что изменил в лучшую сторону, но кардинально не решил проблему».

Самый высокий балл в своей команде Квара заработал от издания Tuttosport — те же 6,5: «Получил от тренера лицензию на действия по всему фронту атаки. Именно от него и исходила практически вся острота в атаке».