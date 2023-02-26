Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 08:23

Осимхен рассказал, что думает о сравнении его с Холанном

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал, что думает о сравнениях с форвардом «Манчестер Сити» Эрлином Холанном.

«Этот сезон складывается для меня невероятно. Приятно быть в списке лучших нападающих Европы. Хочу продолжать в том же духе и помогать команде приближаться к заветной цели. Конечно, Холанн — форвард топ-уровня, нужно отдать ему должное. Надеюсь, к концу сезона я останусь на том же уровне», — ответил в интервью DAZN Осимхен.

Ранее Осимхен забил свой 19-й мяч в текущем розыгрыше серии А. Холанн отличился в этом сезоне АПЛ 27 раз.

Виктор Осимхен
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
ФК Наполи
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Унижение в легендарном дерби: ЦСКА закрыл «Спартаку» дорогу в плей-офф
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
В Совбезе заявили о цели Запада одолеть Россию чужими руками
ВС РФ уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной
Политолог оценил шансы привлечь США к ответу за подрыв «Северных потоков»
Лукашенко сообщил о долгом разговоре с Путиным 24 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Донадони считает, что Шарлю де Кетеларе может помочь забитый гол
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 24 21 2 1 58-15 65
2
 Интер 23 15 2 6 44-27 47
3
 Рома 23 13 5 5 30-19 44
4
 Милан 23 13 5 5 39-30 44
5
 Лацио 23 12 6 5 39-19 42
6
 Аталанта 23 12 5 6 42-26 41
7
 Ювентус 23 14 5 4 36-17 32
8
 Болонья 23 9 5 9 30-33 32
9
 Торино 23 8 7 8 24-25 31
10
 Удинезе 23 7 9 7 31-28 30
11
 Монца 23 8 5 10 28-31 29
12
 Эмполи 24 6 10 8 22-31 28
13
 Сассуоло 24 7 6 11 27-35 27
14
 Лечче 24 6 9 9 24-27 27
15
 Фиорентина 23 6 7 10 24-30 25
16
 Салернитана 23 5 6 12 25-44 21
17
 Специя 23 4 7 12 19-39 19
18
 Верона 23 4 5 14 20-34 17
19
 Сампдория 23 2 5 16 11-38 11
20
 Кремонезе 23 0 9 14 17-42 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.02 20:00
Эмполи – Наполи
 0 : 2
25.02 22:45
Лечче – Сассуоло
 0 : 1
26.02 14:30
Болонья – Интер
 - : -
26.02 17:00
Салернитана – Монца
 - : -
26.02 20:00
Удинезе – Специя
 - : -
26.02 22:45
Милан – Аталанта
 - : -
27.02 20:30
Верона – Фиорентина
 - : -
27.02 22:45
Лацио – Сампдория
 - : -
28.02 20:30
Кремонезе – Рома
 - : -
28.02 22:45
Ювентус – Торино
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 19
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 13 1 5
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 22 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 14 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости