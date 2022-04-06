Ибрагимович может завершить карьеру, если «Милан» выиграет серию А

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может завершить карьеру в случае, если миланский клуб выиграет чемпионат Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт 40-летнего шведа с «Миланом» истекает летом 2022 года, а переговоры о преодолении еще не начались. Несмотря на решение Ибрагимовича, «Милан» находится в поисках нового нападающего на следующий сезон.

В случае если Ибрагимович захочет продолжать карьеру, клуб предложит ему более низкую зарплату. По текущему контракту форвард зарабатывает около 7 миллионов евро в год.

За 23-летнюю карьеру Ибрагимович забил 559 голов.

В сезоне-2021/22 форвард провел за «Милан» 23 матча и забил 8 голов.

После 31-го тура серии А миланский клуб идет на первом месте в турнирной таблице, имея 67 очков.