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Ибрагимович может завершить карьеру, если «Милан» выиграет серию А

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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может завершить карьеру в случае, если миланский клуб выиграет чемпионат Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт 40-летнего шведа с «Миланом» истекает летом 2022 года, а переговоры о преодолении еще не начались. Несмотря на решение Ибрагимовича, «Милан» находится в поисках нового нападающего на следующий сезон.

В случае если Ибрагимович захочет продолжать карьеру, клуб предложит ему более низкую зарплату. По текущему контракту форвард зарабатывает около 7 миллионов евро в год.

За 23-летнюю карьеру Ибрагимович забил 559 голов.

В сезоне-2021/22 форвард провел за «Милан» 23 матча и забил 8 голов.

После 31-го тура серии А миланский клуб идет на первом месте в турнирной таблице, имея 67 очков.

Источник: https://football-italia.net/milan-ibrahimovic-ready-to-retire-as-a-winner/
Златан Ибрагимович
Футбол
ФК Милан
серия А
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2
 Наполи 31 20 6 5 56-23 66
3
 Интер 30 18 9 3 63-24 63
4
 Ювентус 31 17 8 6 47-27 59
5
 Рома 31 16 6 9 51-35 54
6
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
7
 Аталанта 30 14 9 7 52-34 51
8
 Фиорентина 30 15 5 10 49-38 50
9
 Верона 31 12 9 10 56-47 45
10
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
12
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 Болонья 30 9 7 14 32-44 34
14
 Эмполи 31 8 9 14 41-56 33
15
 Специя 31 9 5 17 32-54 32
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 31 5 10 16 29-59 25
18
 Дженоа 31 2 16 13 23-48 22
19
 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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 - : -
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Венеция – Удинезе
 - : -
10.04 16:00
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