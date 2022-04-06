«Ювентус» в летнее трансферное окно может покинуть шесть футболистов

«Ювентус» этим летом может расстаться с шестью игроками, сообщает Calciomercato. Эти футболисты не входят в планы главного тренера Массимилиано Аллегри.

По данным источника, туринцев могут покинуть Маттиа де Шильо, Алекс Сандро, Федерико Бернардески, Артур Мело, Мойзе Кин и Альваро Мората.

После 31 тура серии А «Ювентус» расположился на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 59 очков.