Спаллетти оценил подготовку «Наполи» к возобновлению сезона после ЧМ-2022

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился мнением о том, что перерыв на ЧМ негативно влияет на команду.

«В эти моменты такие команды, как наша, имеют возможность работать более детально. Нельзя ехать быстро постоянно. Перерыв позволит нам поработать над деталями. Нас устраивает та форма, которую мы достигли, и мы отлично начали сезон», — цитирует Спаллетти TuttoNapoli.

«Наполи» занимает первое место в турнирной таблице после 15 туров серии А. ЧМ в Катаре завершится 18 декабря.