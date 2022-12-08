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Сегодня, 16:48

Джеко заявил, что не думает о завершении карьеры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Интера» Эдин Джеко высказался о возможном завершении карьеры.

«Я счастлив в «Интере», думаю о тренировках, за остальное отвечают другие люди. О завершении карьеры я не думал и не хочу этого делать», — приводит слова Джеко Sky Sport.

В нынешнем сезоне 36-летний босниец провел за «Интер» 21 матч, забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Эдин Джеко
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
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