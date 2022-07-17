Нападающий Деулофеу подпишет контракт с «Наполи» до 2026 года

«Наполи» близок к трансферу форварда «Удинезе» Жерара Деулофеу , сообщает инсайдер Николо Скира.

Контракт с 28-летним футболистом будет рассчитан до 2026 года. Зарплата составит 2,5 миллиона евро в год.

«Наполи» заплатит за футболиста 15 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Деулофеу забил 13 голов и отдал 5 результативных передач в 35 матчах за «Удинезе».