Ди Мария забил в первом товарищеском матче за «Ювентус»

Новичок «Ювентуса» Анхель Ди Мария отличился в первом матче за туринский клуб. 34-летний аргентинец забил в товарищеской встрече против клуба из серии Д «Пинероло».

Туринцы выиграли матч со счетом 9:0. Хет-триком отметился нападающий Мойзе Кин.

21 июля «Ювентус» вылетит в тур в США. Там подопечные Массимилиано Аллегри сыграют с «Барселоной» 26 июля в Далласе и с «Реалом» — 30 июля в Лос-Анджелесе.