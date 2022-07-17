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Ди Мария забил в первом матче за «Ювентус». Следующие игры — с «Барселоной» и «Реалом»

Ди Мария забил в первом товарищеском матче за «Ювентус»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Новичок «Ювентуса» Анхель Ди Мария отличился в первом матче за туринский клуб. 34-летний аргентинец забил в товарищеской встрече против клуба из серии Д «Пинероло».

Туринцы выиграли матч со счетом 9:0. Хет-триком отметился нападающий Мойзе Кин.

21 июля «Ювентус» вылетит в тур в США. Там подопечные Массимилиано Аллегри сыграют с «Барселоной» 26 июля в Далласе и с «Реалом» — 30 июля в Лос-Анджелесе.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Ростов

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21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
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Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

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28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

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Локомотив 1
Нижний Новгород 1
Матч завершен

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
Анхель Ди Мария
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
ФК Ювентус
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