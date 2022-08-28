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Сегодня, 12:28

Белотти трогательно попрощался с «Торино». Сегодня он подпишет контракт с «Ромой»

Андреа Белотти трогательно попрощался с болельщиками «Торино»
Руслан Минаев
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Нападающий Андреа Белотти попрощался с болельщиками «Торино». В составе «быков» 28-летний итальянец провел 7 лет.

В составе «Торино» Белотти провел 251 матч и забил 113 голов.

Как сообщается Calciomercato, сегодня форвард подпишет 3-летний контракт с «Ромой».

«Дорогой «Торино» и болельщики клуба, трудно описать то, что мы пережили за последние семь лет. Я был ребенком, когда приехал сюда и вырос на ценностях клуба.

Я старался выкладываться на каждой тренировке и в каждом матче, чтобы отплатить за вашу любовь ко мне. Мы страдали и радовались вместе, хочу поблагодарить вас. Я знаю, что мое молчание задело вас, и прошу меня простить за это, но некоторые ситуации заставили меня сделать это.

Теперь я ухожу, как мужчина и как отец, зная, что отдал всего себя за эти годы. Это не прощание, потому что «Торино» всегда будет моим домом. Спасибо вам за все», — написал Белотти на своей странице в соцсети.

В прошедшем сезоне нападающий забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу в 23 матчах за «Торино» во всех турнирах. Летомн покинул туринский клуб в статусе свободного агента.

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Рома

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1.73

П1

15%

2.44
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Андреа Белотти
ФК Рома
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2
 Торино 3 2 1 0 4-2 7
3
 Милан 3 2 1 0 7-3 7
4
 Рома 3 2 1 0 3-1 7
5
 Наполи 2 2 0 0 9-2 6
6
 Интер 3 2 0 1 6-4 6
7
 Ювентус 3 1 2 0 4-1 5
8
 Специя 3 1 1 1 3-5 4
9
 Сассуоло 3 1 1 1 3-5 4
10
 Аталанта 2 1 1 0 3-1 4
11
 Фиорентина 2 1 1 0 3-2 4
12
 Удинезе 3 1 1 1 4-5 4
13
 Верона 2 0 1 1 3-6 1
14
 Болонья 3 0 1 2 2-5 1
15
 Эмполи 2 0 1 1 0-1 1
16
 Салернитана 2 0 1 1 0-1 1
17
 Сампдория 2 0 1 1 0-2 1
18
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Кремонезе – Торино
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27.08 19:30
Ювентус – Рома
 1 : 1
27.08 21:45
Милан – Болонья
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27.08 21:45
Специя – Сассуоло
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