Белотти трогательно попрощался с «Торино». Сегодня он подпишет контракт с «Ромой»

Нападающий Андреа Белотти попрощался с болельщиками «Торино». В составе «быков» 28-летний итальянец провел 7 лет.

В составе «Торино» Белотти провел 251 матч и забил 113 голов.

Как сообщается Calciomercato, сегодня форвард подпишет 3-летний контракт с «Ромой».

«Дорогой «Торино» и болельщики клуба, трудно описать то, что мы пережили за последние семь лет. Я был ребенком, когда приехал сюда и вырос на ценностях клуба.

Я старался выкладываться на каждой тренировке и в каждом матче, чтобы отплатить за вашу любовь ко мне. Мы страдали и радовались вместе, хочу поблагодарить вас. Я знаю, что мое молчание задело вас, и прошу меня простить за это, но некоторые ситуации заставили меня сделать это.

Теперь я ухожу, как мужчина и как отец, зная, что отдал всего себя за эти годы. Это не прощание, потому что «Торино» всегда будет моим домом. Спасибо вам за все», — написал Белотти на своей странице в соцсети.

В прошедшем сезоне нападающий забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу в 23 матчах за «Торино» во всех турнирах. Летомн покинул туринский клуб в статусе свободного агента.