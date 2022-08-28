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Бывший тренер «Наполи»: «Уверен, Спаллетти не хочет видеть Роналду в команде»

Бывший тренер «Наполи» не советует клубу подписывать Роналду
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший тренер «Наполи» Андреа Агостинелли не советует «адзурри» подписывать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Сообщалось, что 37-летний португалец может перейти в неаполитанский клуб в случае перехода нападающего Виктора Осимхена к «красным дьяволам».

«Хотелось бы услышать мысли Спаллетти по поводу того, стало бы внедрение Криштиану в хорошо собранную команду проблемой или нет, — приводит слова Агостинелли Tutto Mercato Web. — У определенных игроков уже начался спад. Возможно, Роналду и забивает мячи, но он играет на себя. Зачем вам создавать себе проблему?»

По его мнению, главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти не хочет видеть Роналду в своей команде.

«Если Криштиану придет, то должен будет играть постоянно. Уверен, Спаллетти не хочет видеть Роналду в команде. Если вам дают 100 миллионов евро, нужно продавать игрока. Но необязательно на его место подписывать португальца», — сказал он.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в трех матчах за манкунианцев в английской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

На счету Осимхена два гола и одна передача в двух матчах за неаполитанцев в серии А. Соглашение форварда с клубом действует до лета 2025-го.

Источник: https://www.tuttomercatoweb.com/altre-notizie/tmw-radio-agostinelli-napoli-perche-mettersi-dentro-casa-il-problema-ronaldo-1722262

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Футбол
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