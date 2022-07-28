Балотелли: «Всегда мечтал играть за «Наполи», но Де Лаурентис не хотел видеть меня в клубе»
Балотелли признался, что всегда мечтал играть за «Наполи»
Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли признался, что мечтал играть за «Наполи». По словам 31-летнего итальянца, президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис не хотел видеть его в клубе.
«Я всегда мечтал играть за «Наполи», — приводит слова Балотелли сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. — К сожалению, Де Лаурентис не хотел видеть меня в клубе. Поэтому я так и не оказался там. Но я всегда говорю, что нужно верить. Физически я в полном порядке, техника на месте, так что посмотрим».
Контракт Балотелли с турецким клубом рассчитан до 30 января 2024 года. Ранее нападающий также играл за «Интер», «Милан», «Ливерпуль», «Марсель», «Ниццу», «Брешию» и «Монцу».
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|0
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9
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10
|Торино
|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
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|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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