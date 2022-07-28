Балотелли: «Всегда мечтал играть за «Наполи», но Де Лаурентис не хотел видеть меня в клубе»

Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли признался, что мечтал играть за «Наполи». По словам 31-летнего итальянца, президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис не хотел видеть его в клубе.

«Я всегда мечтал играть за «Наполи», — приводит слова Балотелли сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. — К сожалению, Де Лаурентис не хотел видеть меня в клубе. Поэтому я так и не оказался там. Но я всегда говорю, что нужно верить. Физически я в полном порядке, техника на месте, так что посмотрим».

Контракт Балотелли с турецким клубом рассчитан до 30 января 2024 года. Ранее нападающий также играл за «Интер», «Милан», «Ливерпуль», «Марсель», «Ниццу», «Брешию» и «Монцу».