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«Надеюсь, ты сделал правильный шаг». Мхитарян обратился к Алексею Миранчуку

20:33
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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян обратился к российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

— Привет Алексей, поздравляю с переходом в «Аталанту», надеюсь, ты сделал правильный шаг. Желаю тебе счастья и успехов, чтобы ты проявил себя так, как смог проявить в России. Надеюсь, увидимся, — сказал Мхитарян в эфире YouTube-канала журналиста Нобеля Арустамяна.

24-летний россиянин заключил с клубом из Бергамо контракт по схеме «4+1».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=qBxDQ_W_siI&feature=youtu.be&ab_channel=Nobel

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