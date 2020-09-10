«Надеюсь, ты сделал правильный шаг». Мхитарян обратился к Алексею Миранчуку
20:33
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян обратился к российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.
— Привет Алексей, поздравляю с переходом в «Аталанту», надеюсь, ты сделал правильный шаг. Желаю тебе счастья и успехов, чтобы ты проявил себя так, как смог проявить в России. Надеюсь, увидимся, — сказал Мхитарян в эфире YouTube-канала журналиста Нобеля Арустамяна.
24-летний россиянин заключил с клубом из Бергамо контракт по схеме «4+1».
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=qBxDQ_W_siI&feature=youtu.be&ab_channel=Nobel
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