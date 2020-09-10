«Надеюсь, ты сделал правильный шаг». Мхитарян обратился к Алексею Миранчуку

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян обратился к российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

— Привет Алексей, поздравляю с переходом в «Аталанту», надеюсь, ты сделал правильный шаг. Желаю тебе счастья и успехов, чтобы ты проявил себя так, как смог проявить в России. Надеюсь, увидимся, — сказал Мхитарян в эфире YouTube-канала журналиста Нобеля Арустамяна.

24-летний россиянин заключил с клубом из Бергамо контракт по схеме «4+1».