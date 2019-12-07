«Мой брат». Смоллинг выложил фото с Лукаку после расистского скандала
14:51
Защитник «Ромы» Крис Смоллинг выложил фото, на котором он обнимается с нападающим «Интера» Ромелу Лукаку. Это произошло после матча 15-го тура чемпионата Италии между «Итером» и «Ромой» (0:0).
— Мой брат, — подписан снимок.
Напомним, что матч был омрачен расистским скандалом.
Газета Corriere dello Sport перед игрой вышла с изображением Лукаку и Смоллинга и заголовком «Черная пятница». Это вызвало волну критики со стороны футбольного сообщества.
My brother ??? pic.twitter.com/qnsPO0lU8n— Chris Smalling (@ChrisSmalling) December 7, 2019
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