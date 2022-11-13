Моуринью вывел защитника Карсдропа из состава «Ромы». Футболист вместе с семьей покинул Италию
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что вывел защитника Рика Карсдропа из состава команды.
Португальский тренер сказал, что один из игроков «предал команду», и ему нужно искать новый клуб.
«Я решил не задействовать Карсдорпа, и он знает, почему. Это мое решение», — цитирует Моуринью Football Italia.
Как сообщает Corriere dello Sport, Карсдорпа огорчили не только слова Моуринью, но и критика со стороны фанатов — несколько человек поджидали футболиста около его дома пару вечеров назад. Защитник вместе со своей семьей уже уехал из Рима.
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|
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|3
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|
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|10
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|
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|
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|15
|4
|5
|6
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|17
|
14
|Монца
|15
|5
|1
|9
|16-22
|16
|
15
|Сассуоло
|15
|4
|4
|7
|15-22
|16
|
16
|Лечче
|15
|3
|6
|6
|14-17
|15
|
17
|Специя
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
18
|Кремонезе
|15
|0
|7
|8
|11-26
|7
|
19
|Сампдория
|15
|1
|3
|11
|6-27
|6
|
20
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38 тур
|11.11
|22:45
|
Эмполи – Кремонезе
|2 : 0
|12.11
|17:00
|
Наполи – Удинезе
|3 : 2
|12.11
|20:00
|
Сампдория – Лечче
|0 : 2
|12.11
|22:45
|
Болонья – Сассуоло
|3 : 0
|13.11
|14:30
|
Аталанта – Интер
|2 : 3
|13.11
|17:00
|
Рома – Торино
|1 : 1
|13.11
|17:00
|
Монца – Салернитана
|3 : 0
|13.11
|17:00
|
Верона – Специя
|1 : 2
|13.11
|20:00
|
Милан – Фиорентина
|2 : 1
|13.11
|22:45
|
Ювентус – Лацио
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|
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Наполи
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Лацио
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Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
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Хвича Кварацхелия
Наполи
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|И
|К
|Ж
|
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Себастьяно Луперто
Эмполи
|13
|1
|1
|
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Мортен Юльманн
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