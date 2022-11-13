Моуринью вывел защитника Карсдропа из состава «Ромы». Футболист вместе с семьей покинул Италию

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что вывел защитника Рика Карсдропа из состава команды.

Португальский тренер сказал, что один из игроков «предал команду», и ему нужно искать новый клуб.

«Я решил не задействовать Карсдорпа, и он знает, почему. Это мое решение», — цитирует Моуринью Football Italia.

Как сообщает Corriere dello Sport, Карсдорпа огорчили не только слова Моуринью, но и критика со стороны фанатов — несколько человек поджидали футболиста около его дома пару вечеров назад. Защитник вместе со своей семьей уже уехал из Рима.