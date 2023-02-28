Моуринью удалили на 1-й минуте второго тайма в матче с «Кремонезе» за оскорбление арбитра

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью получил красную карточку за оскорбление арбитра в матче 24-го тура серии А против «Кремонезе».

На 46-й минуте встречи главный судья матча удалил наставника римлян за личные оскорбления в свой адрес.

«Рома» располагается на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 45 очков за 24 матча.

«Кремонезе» занимает 20-е место с 10 баллами за 24 тура.