Миранчук в стартовом составе «Торино» на матч против «Ювентуса»

«Ювентус» на своем поле принимет «Торино» в матче 24-го тура чемпионата Италии.

Российский хавбек «Торино» Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут матча.

В текущем сезоне 27-летний россиянин сыграл за «быков» 17 матчей в чемпионате Италии, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

«Торино» располагается на 9-й строчке турнирной таблицы серии А, набрав 31 очко за 23 матча.

«Юве» находится на 8-м месте с 32 очками за 23 тура.