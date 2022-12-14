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14 декабря, 22:44

Моуринью сообщил, что в ноябре «Рома» без его согласия организовала тур по Японии

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью перед сбором в Португалии рассказал, что в ноябре руководство клуба без него решило организовать тур по Японии. Он сообщил, что это было сделано в коммерческих целях.

«Я очень доволен увиденным после перерыва. Игроки должны были приступить к работе и вернуться после отпуска полными мотивации и концентрации. Это огромный плюс. Я в восторге от реакции футболистов за последние три дня», — цитирует Моуринью Football Italia.

В пятницу, 16 декабря, «Рома» проведет товарищеский матч против «Кадиса».

ФК Кадис
ФК Рома
Жозе Моуринью
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