Моуринью сообщил, что в ноябре «Рома» без его согласия организовала тур по Японии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью перед сбором в Португалии рассказал, что в ноябре руководство клуба без него решило организовать тур по Японии. Он сообщил, что это было сделано в коммерческих целях.

«Я очень доволен увиденным после перерыва. Игроки должны были приступить к работе и вернуться после отпуска полными мотивации и концентрации. Это огромный плюс. Я в восторге от реакции футболистов за последние три дня», — цитирует Моуринью Football Italia.

В пятницу, 16 декабря, «Рома» проведет товарищеский матч против «Кадиса».