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Ди Мария в зимнее трансферное окно может покинуть «Ювентус»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины Анхель ди Мария этой зимой может сменить команду, информирует Tuttosport.

По данным издания, в 34-летнем игроке заинтересованы клубы МЛС и Аргентины. Его контракт с туринцами истекает летом 2023 года. Его трансферная стоимость — 10 миллионов евро.

В составе «Юве» он играет с лета этого года. В этом сезоне он успел провести 10 матчей, забив 1 гол и сделав 4 ассиста.

Анхель Ди Мария
ФК Ювентус
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