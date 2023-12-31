Моуринью — о поражении от «Ювентуса»: «Мы создали больше моментов, чем кто-либо ожидал»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (0:1).

«Перед оборонительной стеной в Турине мы создали больше моментов, чем кто-либо ожидал. Было обидно уходить на перерыв при счете 0:0, потому что в первом тайме мы играли качественнее, попали в штангу, создали 3-4 по-настоящему опасных момента. Позиции Дибалы и Бове создавали сопернику много стратегических проблем.

Нам не удалось забить, после этого мы пропустили вследствие неудачного рикошета сразу после возобновления игры. После этого все становится сложнее. «Ювентус» стал играть еще глубже, его защита — настоящая стена, так что преодолеть ее было тяжело. Я доволен нашим стратегическим подходом к игре, доволен характером команды, но главное — очки, а мы их не набрали.

Думаю, люди должны с уважением говорить о том, что мы делаем. Работа, которую выполняют тренерский штаб, игроки, поразительна, учитывая трудности. Мы приехали играть с командой, претендующей на скудетто, которая была в высшей степени мотивирована ничьей «Интера» и очень сильна в обороне, но сыграли очень смело", — приводит слова Моуринью DAZN.

После этого матча «Ювентус» с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Рома» с 28 очками — на седьмой строчке.