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Моуринью поругался с журналистами после поражения в римском дерби и ушел с пресс-конференции

22:47
Жозе Моуринью. Фото Reuters
Жозе Моуринью. Фото Reuters
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью был не в лучшем расположении духа после матча шестого тура чемпионата Италии против «Лацио» (2:3).

Как сообщает Football Italia, во время послематчевых интервью португалец обвинял арбитра и ВАР, утверждая, что их решения испортили матч. Кроме того, после матча он поругался с журналистом Sky Sport Italia Анджело Маньянте и другими работниками СМИ. После этого он, разозлившись, ушел с пресс-конференции, так и не ответив на вопросы.

В составе победителей отличились Педро, Сергей Милинкович-Савич и Фелипе Андерсон. У гостей забивали Рожер Ибаньес и Жордан Верету.

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Евгений Петров все материалы автора

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