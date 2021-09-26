Моуринью поругался с журналистами после поражения в римском дерби и ушел с пресс-конференции

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью был не в лучшем расположении духа после матча шестого тура чемпионата Италии против «Лацио» (2:3).

Как сообщает Football Italia, во время послематчевых интервью португалец обвинял арбитра и ВАР, утверждая, что их решения испортили матч. Кроме того, после матча он поругался с журналистом Sky Sport Italia Анджело Маньянте и другими работниками СМИ. После этого он, разозлившись, ушел с пресс-конференции, так и не ответив на вопросы.

В составе победителей отличились Педро, Сергей Милинкович-Савич и Фелипе Андерсон. У гостей забивали Рожер Ибаньес и Жордан Верету.