Моуринью: «Лукаку нужно, чтобы его любили. А «Интеру» не стоит злиться»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на дебютный гол нападающего Ромелу Лукаку за римский клуб. Экс-игрок «Интер» отличился в матче 4-го тура серии А с «Эмполи» (7:0).

«Я вижу Ромелу счастливым. Он должен чувствовать себя счастливым, что его любят и хотят видеть в команде. Он приехал сюда и сразу же почувствовал, что команде нужен такой игрок, как он. Думаю, он правда счастлив, он несомненно любит побеждать, такова его натура», — цитирует Моуринью DAZN.

30-летний бельгиец перешел в «Рому» на правах аренды до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне Лукаку выступал на правах аренды за «Интер». Он провел за команду 37 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 7 результативных передач.