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Моуринью — о результатах «Ромы»: «Люди считают, что я Жозе Гарри Моуринью Поттер»

Алина Савинова
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Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, говоря о результатах команды, отметил, что люди ждут от его работы чудес. Специалист призвал не сравнивать себя с волшебником Гарри Поттером.

«Сейчас мы находимся в четырех очках от зоны Лиги чемпионов. Команды, претендующие на попадание в четверку, более сильные, чем мы. Но поскольку мы — «Рома», и люди считают, что меня зовут Жозе Гарри Моуриньо Поттер, то уровень спроса с нас существенно возрастает», — приводит слова тренера журналист Джанлука Ди Марцио в своих соцсетях.

60-летний Моуринью возглавляет «Рому» с 2021 года. Команда под его руководством становилась победителем Лиги конференций (2021/22) и финалистом Лиги Европы (2022/23).

На данный момент «Рома» занимает 9-е место в турнирной таблице серии А с 29 очками. Лидером чемпионата Италии является «Интер», на счету которого 48 очков.

Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
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«Наполи» в концовке вырвал победу над «Салернитаной»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 19 15 3 1 44-9 48
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 19 12 3 4 35-20 39
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
7
 Лацио 19 9 3 7 23-20 30
8
 Аталанта 19 9 3 7 30-21 30
9
 Рома 19 8 5 6 31-21 29
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 19 6 7 6 19-20 25
12
 Дженоа 20 5 7 8 20-24 22
13
 Лечче 19 4 9 6 20-25 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Удинезе 19 2 11 6 19-30 17
17
 Кальяри 19 3 6 10 17-32 15
18
 Верона 19 3 5 11 16-26 14
19
 Эмполи 19 3 4 12 10-33 13
20
 Салернитана 20 2 6 12 17-40 12
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38 тур
13.01 17:00
Дженоа – Торино
 0 : 0
13.01 17:00
Наполи – Салернитана
 2 : 1
13.01 20:00
Верона – Эмполи
 - : -
13.01 22:45
Монца – Интер
 - : -
14.01 14:30
Лацио – Лечче
 - : -
14.01 17:00
Кальяри – Болонья
 - : -
14.01 20:00
Фиорентина – Удинезе
 - : -
14.01 22:45
Милан – Рома
 - : -
15.01 22:45
Аталанта – Фрозиноне
 - : -
16.01 22:45
Ювентус – Сассуоло
 - : -
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 16
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 9
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 17 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Наполи, Салернитана

 19 1 4
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
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