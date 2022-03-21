«Ювентус» хочет сохранить Пауло Дибалу

В понедельник, 21 марта, руководство «Ювентуса» должно провести встречу с представителями форварда Пауло Дибалы, чтобы обсудить его будущее в клубе, пишет журналист Николо Скира в Twitter.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не повысит зарплату нападающему и предложит ему продлить соглашение на прежних условиях. При таком раскладе Дибала готов выслушать предложения от других клубов.

Контракт нападающего с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 50 миллионов евро.