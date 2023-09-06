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Мостовой: «Вряд ли «Арис» — последний клуб в карьере Кокорина. У него даже сейчас хорошие перспективы для будущего»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о переходе российского нападающего Александра Кокорина в «Арис».

«Думаю, что возвращение в «Арис» — это лучший вариант для Кокорина. По многим показателям для него это очень хорошо. Если в «Фиорентине» не оставляют, в Италии никто не берет, то вернуться туда, где он снова заиграл и был лучшим. Он и сам этому рад», — приводит «Спорт День за Днем» слова Мостового.

Также он ответил на вопрос, может ли «Арис» стать последним клубом в карьере Кокорина.

«32 года Кокорину, это хороший возраст. Я думаю, что вряд ли. В сегодняшних реалиях можно хорошо отыграть этот год в «Арисе» и позабивать. Работа агентов может преподнести подарок перед завершением карьеры. Тем более, сейчас многие не смотрят на возраст. Так и должно быть, если ты играешь хорошо, то какая разница сколько тебе лет. Можно сказать, что у него сейчас даже хорошие перспективы для будущего», — добавил экс-футболист.

5 сентября «Арис» объявил о переходе Кокорина из «Фиорентины» на правах аренды. Соглашение с 32-летним россиянином рассчитано на один сезон.

Кокорин уже выступал за клуб из Лимассола в сезоне-2022/23 на правах аренды. Он провел 30 матчей за «Арис», в которых отметился 13 голами и 6 результативными передачами. Российский форвард был признан самым ценным игроком прошлого сезона чемпионата Кипра.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/vryad-li-aris-posledniy-klub-v-karere-kokorina-32-goda-khoroshiy-vozrast
Александр Кокорин
Александр Мостовой
ФК Арис (Лимасол)
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