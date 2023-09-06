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Сегодня, 15:23

У Моуринью случился конфликт с игроками «Ромы» после поражения от «Милана»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

Игроки «Ромы» недовольны работой главного тренера команды Жозе Моуринью, утверждает radioradio.it.

По информации источника, после поражения от «Милана» (1:2) в третьем туре серии А игроки «Ромы» вступили с 60-летним специалистом в открытый конфликт из-за тактики на игру.

Моуринью возглавляет «Рому» с лета 2021 года. После трех туров римляне с одним очком занимают 18-е место в турнирной таблице серии А. Клуб показал худший старт в чемпионате Италии с 1950 года.

Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
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«Наполи» назвал чушью информацию о продлении контракта с Кварацхелией
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 3 3 0 0 8-0 9
2
 Милан 3 3 0 0 8-2 9
3
 Ювентус 3 2 1 0 6-1 7
4
 Лечче 3 2 1 0 6-3 7
5
 Аталанта 3 2 0 1 6-2 6
6
 Наполи 3 2 0 1 6-3 6
7
 Верона 3 2 0 1 4-4 6
8
 Фиорентина 3 1 1 1 6-7 4
9
 Фрозиноне 3 1 1 1 3-4 4
10
 Болонья 3 1 1 1 3-4 4
11
 Торино 3 1 1 1 2-4 4
12
 Дженоа 3 1 0 2 2-5 3
13
 Сассуоло 3 1 0 2 3-5 3
14
 Монца 3 1 0 2 2-5 3
15
 Лацио 3 1 0 2 3-4 3
16
 Салернитана 3 0 2 1 3-5 2
17
 Удинезе 3 0 2 1 1-4 2
18
 Рома 3 0 1 2 4-6 1
19
 Кальяри 3 0 1 2 1-4 1
20
 Эмполи 3 0 0 3 0-5 0
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38 тур
16.09 16:00
Ювентус – Лацио
 - : -
16.09 19:00
Интер – Милан
 - : -
16.09 21:45
Дженоа – Наполи
 - : -
17.09 13:30
Кальяри – Удинезе
 - : -
17.09 16:00
Фрозиноне – Сассуоло
 - : -
17.09 16:00
Монца – Лечче
 - : -
17.09 19:00
Фиорентина – Аталанта
 - : -
17.09 21:45
Рома – Эмполи
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 4
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 3
П
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 2
Джованни Ди Лоренцо

Джованни Ди Лоренцо

Наполи

 2
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 2
И К Ж
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 1 1 0
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 2 1 0
Фикайо Томори

Фикайо Томори

Милан

 3 0 0
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