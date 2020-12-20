Мората рассказал, почему «Ювентус» теряет очки
12:05
Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората высказался о результатах туринского клуба в сезоне-2020/21.
«Мы теряем очки из-за собственных ошибок, но я думаю, у нас хватит сил избегать их. Нужно действовать увереннее. Нам необходимо начать побеждать в каждой встрече серии A», — цитирует Морату DAZN.
В нынешнем сезоне 28-летний испанец в 10 матчах чемпионата Италии отметился 4 голами и 5 результативными передачами.
«Ювентус» после 13 туров серии A занимет второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Милана» на один балл.
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