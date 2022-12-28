«Интер» планирует бесплатно подписать Тюрама летом 2023 года

«Интер» хочет приобрести форварда «Боруссии» Маркуса Тюрама на правах свободного агента летом, утверждает La Gazzetta dello Sportю

По данным источника, миланцы планируют подписать 25-летнего игрока на пять лет с зарплатой 5 миллионов евро в год.

В начале январе 2023 года Тюрам сможет официально вести переговоры с другими клубами, «Интер» сделает ему формальное предложение.

25-летний француз выступает за «Боруссию М» с 2019 года. В текущем сезоне он принял участие в 17 матчах за команду, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 32 миллиона евро.