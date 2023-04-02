«Лацио» обыграл «Монцу», гол Шомуродова спас «Специю» от поражения в матче с «Салернитаной»

«Лацио» обыграл «Монцу» на выезде в матче 28-го тура чемпионата Италии — 2:0.

У гостей отличились Педро и Сергей Милинкович-Савич.

«Лацио» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии с 55 очками, «Монца» идет на 13-й строчке с 34 очками.

В параллельном матче «Специя» на своем поле сыграла вничью с «Салернитаной» — 1:1. На 43-й минуте защитник хозяев Маттиа Кальдара отправил мяч в свои ворота. На 70-й минуте нападающий «Специи» Элдор Шомуродов забил дебютный мяч за команду и спас ее от поражения.

«Специя» занимает 17-е место в турнирной таблице серии А с 25 очками, «Салернитана» идет на 15-й строчке с 28 очками.