«Ювентус» отклонил первое предложение «Баварии» по де Лигту в размере 60 миллионов евро

«Бавария» неудачно начала переговоры о трансфере защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта, сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild.

По информации источника, «Ювентус» отклонил первое предложение мюнхенского клуба в размере 60 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве дополнительных выплат.

Отмечается, что клубы продолжат переговоры, понимая, что защитник хочет перейти в «Баварию».

В прошедшем сезоне Де Лигт забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 42 матчах за туринцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.