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Сегодня, 19:13

Миранчук выйдет в стартовом составе «Торино» на матч Кубка Италии с «Фиорентиной»

Виталий Косик
Корреспондент
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Стал известен стартовый состав «Торино» на матч 1/4 финала Кубка Италии против «Фиорентины».

Российский полузащитник Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут встречи.

Стартовый состав «Торино»: Милинкович-Савич, Буонджорно, Схюрс, Линетты, Войвода, Риччи, Родригез, Синго, Влашич, Миранчук, Санабрия.

Матч состоится сегодня, 1 февраля, начало — 20.00 мск.

В текущем сезоне 27-летний Миранчук принял участие в 15 матчах за «быков» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
ФК Фиорентина
серия А
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2
 Интер 20 13 1 6 40-26 40
3
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
4
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
5
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
6
 Рома 20 11 4 5 26-18 37
7
 Удинезе 20 7 8 5 28-22 29
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 20 6 8 6 19-24 26
10
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
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 Фиорентина 20 6 6 8 22-26 24
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14
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 Специя 20 4 6 10 17-32 18
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 Верона 20 3 4 13 18-32 13
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 Кремонезе 20 0 8 12 15-35 8
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