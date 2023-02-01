Миранчук выйдет в стартовом составе «Торино» на матч Кубка Италии с «Фиорентиной»
Стал известен стартовый состав «Торино» на матч 1/4 финала Кубка Италии против «Фиорентины».
Российский полузащитник Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут встречи.
Стартовый состав «Торино»: Милинкович-Савич, Буонджорно, Схюрс, Линетты, Войвода, Риччи, Родригез, Синго, Влашич, Миранчук, Санабрия.
Матч состоится сегодня, 1 февраля, начало — 20.00 мск.
В текущем сезоне 27-летний Миранчук принял участие в 15 матчах за «быков» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
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|20
|13
|1
|6
|40-26
|40
|
3
|Лацио
|20
|11
|5
|4
|36-16
|38
|
4
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|20
|11
|5
|4
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|38
|
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|11
|5
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|
6
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|
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|8
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|9
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|
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|6
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|
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|5
|4
|30-17
|23
|
14
|Салернитана
|20
|5
|6
|9
|25-38
|21
|
15
|Сассуоло
|20
|5
|5
|10
|23-31
|20
|
16
|Лечче
|20
|4
|8
|8
|19-24
|20
|
17
|Специя
|20
|4
|6
|10
|17-32
|18
|
18
|Верона
|20
|3
|4
|13
|18-32
|13
|
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|Сампдория
|20
|2
|3
|15
|8-34
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|
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|20
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38 тур
|4.02
|17:00
|
Кремонезе – Лечче
|- : -
|4.02
|20:00
|
Рома – Эмполи
|- : -
|4.02
|22:45
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|5.02
|14:30
|
Специя – Наполи
|- : -
|5.02
|17:00
|
Торино – Удинезе
|- : -
|5.02
|20:00
|
Фиорентина – Болонья
|- : -
|5.02
|22:45
|
Интер – Милан
|- : -
|6.02
|20:30
|
Верона – Лацио
|- : -
|6.02
|22:45
|
Монца – Сампдория
|- : -
|7.02
|22:45
|
Салернитана – Ювентус
|- : -
Лидеры
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ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|14
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|11
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|8
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|10
|1
|4
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|18
|1
|1
|
|
Павел Давидович
Верона
|11
|1
|5
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