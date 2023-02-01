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Сегодня, 18:07

Амрабат вернулся к тренировкам с основным составом «Фиорентины» после срыва перехода в «Барселону»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Софьян Амрабат вернулся к тренировкам с основным составом «Фиорентины», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Футболист пропустил несколько последних занятий команды, так как существовала вероятность, что он перейдет в другой клуб. «Барселона» предлагала 4 миллиона евро за аренду до конца сезона с опцией выкупа игрока летом за 36 миллионов. Однако в команде из Флоренции такие условия посчитали невыгодными.

Действующий контракт Амрабата с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Марокко в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 21 матч и не отметился результативными действиями.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Монпелье
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Интер 1
Аталанта 0
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ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
ФК Барселона
ФК Фиорентина
Софьян Амрабат
0
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2
 Интер 20 13 1 6 40-26 40
3
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
4
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
5
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
6
 Рома 20 11 4 5 26-18 37
7
 Удинезе 20 7 8 5 28-22 29
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
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 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
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