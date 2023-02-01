Амрабат вернулся к тренировкам с основным составом «Фиорентины» после срыва перехода в «Барселону»

Полузащитник Софьян Амрабат вернулся к тренировкам с основным составом «Фиорентины», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Футболист пропустил несколько последних занятий команды, так как существовала вероятность, что он перейдет в другой клуб. «Барселона» предлагала 4 миллиона евро за аренду до конца сезона с опцией выкупа игрока летом за 36 миллионов. Однако в команде из Флоренции такие условия посчитали невыгодными.

Действующий контракт Амрабата с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Марокко в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 21 матч и не отметился результативными действиями.