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Миранчук попал в заявку на матч «Аталанта» — «Интер»

19:45
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта».
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта».
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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку на матч против «Интера» в серии А.

В официальном Twitter клуба из Бергамо появился список из 23 футболистов «Аталанты», которые смогут сыграть в матче 7-го тура чемпионата Италии. Игра состоится в воскресенье, 8 ноября.

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