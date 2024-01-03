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Сегодня, 19:21

Миранчук — в стартовом составе «Аталанты» на матч против «Сассуоло» в Кубке Италии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Аталанта» и «Сассуоло» опубликовали стартовые составы на очную встречу в 1/8 финала Кубка Италии.

Встреча пройдет в Бергамо. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук появится на поле с первых минут.

"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста, Скальвини, Колашинац, Джимсити, Де Рон, Хольм, Эдерсон, Пашалич, Миранчук, Де Кетеларе.

«Сассуоло»: Краньо, Трессолди, Вити, Феррари, Миссори, Байрами, Липани, Кастильехо, Сейде, Вольпато, Мулаттьери.

Италия. Кубок. 1/8 финала
03 янв, 20:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Сассуоло

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Сассуоло
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«Милан» досрочно вернул Габбию из аренды в «Вильярреале»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 18 14 3 1 42-8 45
2
 Ювентус 18 13 4 1 27-11 43
3
 Милан 18 11 3 4 32-20 36
4
 Фиорентина 18 10 3 5 27-18 33
5
 Болонья 18 8 7 3 21-15 31
6
 Аталанта 18 9 2 7 29-20 29
7
 Рома 18 8 4 6 30-20 28
8
 Наполи 18 8 4 6 28-21 28
9
 Лацио 18 8 3 7 21-19 27
10
 Торино 18 6 6 6 15-18 24
11
 Монца 18 5 7 6 16-18 22
12
 Лечче 18 4 8 6 19-24 20
13
 Дженоа 18 5 5 8 19-23 20
14
 Фрозиноне 18 5 4 9 23-31 19
15
 Удинезе 18 2 11 5 18-28 17
16
 Сассуоло 18 4 4 10 25-33 16
17
 Верона 18 3 5 10 15-24 14
18
 Кальяри 18 3 5 10 16-31 14
19
 Эмполи 18 3 4 11 10-30 13
20
 Салернитана 18 2 6 10 15-36 12
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38 тур
5.01 22:45
Болонья – Дженоа
 - : -
6.01 14:30
Интер – Верона
 - : -
6.01 17:00
Фрозиноне – Монца
 - : -
6.01 20:00
Лечче – Кальяри
 - : -
6.01 22:45
Сассуоло – Фиорентина
 - : -
7.01 14:30
Эмполи – Милан
 - : -
7.01 17:00
Торино – Наполи
 - : -
7.01 17:00
Удинезе – Лацио
 - : -
7.01 20:00
Салернитана – Ювентус
 - : -
7.01 22:45
Рома – Аталанта
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 15
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 8
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 5
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 16 1 2
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 13 1 3
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