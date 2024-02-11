Буффон признался, что купил аттестат о среднем образовании

Бывший голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассказал, что он в юности купил аттестат о среднем образовании.

«Я сделал немало ошибок, особенно, когда был молод. Меньше всего я горжусь тем, что купил себе аттестат. Я бы не стал делать это снова, потому что это неправильно, это кратчайший путь, а я никогда не был сторонником подобного.

Мне нравится думать, что мое несовершенство дает другим представление о человечности и делает меня близким к людям», – цитирует Буффона La Repubblica.

46-летний итальянец завершил карьеру в прошлом году. Он выступал за «Парму», «Ювентус» и «ПСЖ». В активе Буффона 176 матчей за сборную Италии.

Голкипер становился чемпионом мира (2006) и вице-чемпионом Европы (2012). Также Буффон является десятикратным чемпионом Италии, 6 раз выигрывал Кубок страны и 7 раз становился победителем Суперкубка. С «ПСЖ» итальянец по разу победил в чемпионате и Суперкубке Франции.