Миралем Пьянич: «Нам нужно привыкнуть к Сарри, а он должен узнать нас в полной мере»

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич рассказал о работе с главным тренером Маурицио Сарри.

— Были некоторые тактические постоянные, на которые мы могли положиться после пяти лет с Аллегри, игроки привыкли к определенному типу футбола, тогда как с Сарри многое изменилось, — цитирует Пьянича Corriere dello Sport. - Нам нужно привыкнуть к тренеру, а он все еще должен узнать нас в полной мере.