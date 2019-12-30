Миралем Пьянич: «Нам нужно привыкнуть к Сарри, а он должен узнать нас в полной мере»
21:07
Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич рассказал о работе с главным тренером Маурицио Сарри.
— Были некоторые тактические постоянные, на которые мы могли положиться после пяти лет с Аллегри, игроки привыкли к определенному типу футбола, тогда как с Сарри многое изменилось, — цитирует Пьянича Corriere dello Sport. - Нам нужно привыкнуть к тренеру, а он все еще должен узнать нас в полной мере.
Я не был бы слишком пессимистичен в отношении нашей ситуации, так как мы все еще работаем над достижением всех наших целей. Вы увидите настоящи «Ювентус» в феврале-марте, так как наш клуб привык побеждать и будет продолжать это делать.
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