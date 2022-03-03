Милинкович-Савич интересен «Ювентусу» и «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Сергей Милинкович-Савич может летом 2022 года покинуть «Лацио».

По данным Il Messaggero, интерес к 27-летнему футболисту проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Также в борьбу за серба может включиться «ПСЖ».

Отмечается, что «Лацио» готов продать Милинковича-Савича, только за 100 миллионов евро.

Контракт футболиста с клубом действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermatkt.ru оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник забил 8 голов и отдал 8 передач в 26 матчах чемпионата Италии.