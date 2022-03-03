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Сегодня, 16:13

Семин считает, что Миранчуку будут давать больше игрового времени после матча с «Сампдорией»

Екатерина Савостина
Корреспондент

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о выступлении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 27-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (4:0).

Россиянин отдал голевой пас и сам забил четвертый мяч своей команды.

«Леша блестяще сыграл этот матч, забил потрясающий гол. Миранчук — молодец, быстро восстановился после травмы. Ему дали время, в этой игре показал, на что способен. Думаю, наконец-то Леше будут давать больше игрового времени», — приводит слова Семина «Чемпионат».

После матча журналист из Бергамо Эудженио Соррентино, издатель и главный редактор сайта zonamistamagazine.com, высоко оценил игру Миранчука.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4627411-syomin-nadeetsya-chto-miranchuk-budet-bolshe-igrat-posle-udachnogo-matcha-s-sampdoriej.html
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Юрий Семин
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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 Ювентус 27 14 8 5 41-25 50
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 Лацио 27 12 7 8 54-42 43
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 Сампдория 27 7 5 15 35-46 26
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 Специя 27 7 5 15 28-49 26
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 Дженоа 27 1 14 12 22-47 17
20
 Салернитана 26 3 6 17 20-59 14
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 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
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6.01 22:45
Ювентус – Наполи
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