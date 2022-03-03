Семин считает, что Миранчуку будут давать больше игрового времени после матча с «Сампдорией»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о выступлении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 27-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (4:0).

Россиянин отдал голевой пас и сам забил четвертый мяч своей команды.

«Леша блестяще сыграл этот матч, забил потрясающий гол. Миранчук — молодец, быстро восстановился после травмы. Ему дали время, в этой игре показал, на что способен. Думаю, наконец-то Леше будут давать больше игрового времени», — приводит слова Семина «Чемпионат».

После матча журналист из Бергамо Эудженио Соррентино, издатель и главный редактор сайта zonamistamagazine.com, высоко оценил игру Миранчука.